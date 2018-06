London (AFP) Der in seinem Haus bei London tot aufgefundene russische Oligarch Boris Beresowski hat sich möglicherweise an der Dusche erhängt. Zum Auftakt einer Justizuntersuchung (inquest) am Windsor Coroner's Court sagte Ermittler Mark Bissel, Beresowski sei mit einem "Band um seinen Hals" gefunden worden und "ein Stück ähnlichen Materials an der Duschstange über ihm". Bisherige Untersuchungsergebnisse deuteten auf Tod durch Erhängen hin, die Ergebnisse toxikologischer Tests werden aber erst in einigen Wochen erwartet.

