Rio de Janeiro (SID) - Jamaikas Supersprinter Usain Bolt wird am Sonntag am berühmten Copacabana-Strand von Rio de Janeiro den Weltrekord über die kaum gelaufenen 150 Meter in Angriff nehmen. Die bisherige Bestmarke gehört bereits dem 26-Jährigen, der im Mai 2009 in Manchester auf gerader Strecke 14,35 Sekunden lief.

Für den Rekordversuch des sechsmaligen Olympiasiegers verlegten die Veranstalter in Rio im Sand einen blauen Laufbelag. Der schnellste Mann der Welt trifft beim Angriff auf die Bestzeit auf drei Konkurrenten, darunter Wallace Spearmon, der bei den Olympischen Spielen in London mit der US-Sprintstaffel über 4x100 Meter Silber geholt hatte.