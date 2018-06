Streit um Plätze im NSU-Prozess - Ombudsfrau hofft auf Lösung

München (dpa) - Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer der NSU-Morde, Barbara John, hofft auf eine Lösung im Streit um die Presseplätze für türkische Medien beim Münchner NSU-Prozess.

Sie habe noch einmal mit dem Oberlandesgericht (OLG) in München gesprochen, sagte John der «Passauer Neuen Presse». «Das Oberlandesgericht hat mir zugesagt, die türkischen Medien einzubinden - was auch immer das heißt. Ich hoffe, dass das Problem gelöst werden kann.» Für das Verfahren, das am 17. April vor dem Oberlandesgericht München beginnt, soll kein türkisches Medium einen der 50 reservierten Plätze für Journalisten im Gerichtssaal bekommen.

Steinmeier: Zypern kein Modell für künftige Krisen

Berlin (dpa) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier sieht im Rettungsplan für Zypern kein Modell für künftige Krisenfälle. «Der Zypern-Plan ist richtig, muss aber ein Einzelfall bleiben», sagte Steinmeier der Deutschen Presse-Agentur. «Das jetzt vorliegende Maßnahmenpaket stellt sicher, dass die beiden größten Banken des Landes ihre teilweisen dubiosen Geschäftsmodelle aufgeben müssen.» Gleichzeitig würden zyprische Kleinvermögen geschützt.

Grüne wollen finanziellen Anreiz für Handy-Recycling

Düsseldorf (dpa) - Handynutzer sollen für das Recycling ihres alten Mobiltelefons nach dem Willen der Grünen von den Herstellern zehn Euro ausgezahlt bekommen. «Für die Verbraucher soll ein finanzieller Anreiz gesetzt werden, dass sie die Handys zurückgeben», sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt der «Rheinischen Post». Die Rohstoffe, die in den Handys steckten, seien so viel wert, dass sich eine Erstattung von zehn Euro für jedes zurückgegebene Mobiltelefon lohne.

UN-Konferenz zur Kontrolle des Waffenhandels vor dem Abschluss

New York (dpa) - Bei einer UN-Konferenz zur Regulierung des internationalen Waffenhandels zeichnet sich kurz vor Schluss doch noch eine mögliche Einigung ab. Ein am Mittwoch veröffentlichter überarbeiteter Entwurf für einen ersten weltweit geltenden Vertrag zur Kontrolle des Waffenhandels stieß bei Verhandlungspartnern und Menschenrechtsorganisationen auf vorsichtige Zustimmung.

Explosion vor Haus eines Reeders in Athen - Niemand verletzt

Athen (dpa) - Eine Explosion hat am Mittwoch die Umgebung der Akropolis in Athen erschüttert. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr um eine kleine Bombe, die vor dem Eingang des Hauses eines Reeders explodierte. Verletzt wurde niemand. Kurz vor der Explosion habe ein unbekannter Mann bei einer Zeitung angerufen und vor der Explosion gewarnt. Linksautonome Gruppierungen verüben häufiger derartige Anschläge in Griechenland.

Obama besucht Anfang Mai Mexiko und Costa Rica

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama wird vom 2. bis 4. Mai Mexiko und Costa Rica besuchen. Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. In Mexiko werde er mit dem neuen Präsidenten Enrique Peña Nieto zusammentreffen. Das Gespräch werde Gelegenheit bieten, «die strategische Bedeutung der bilateralen Beziehungen» zu bekräftigen, verlautete aus dem Außenministerium in Mexiko-Stadt. In Costa Rica will Obama nach Angaben des Weißen Hauses mit Präsidentin Laura Chincilla und anderen mittelamerikanischen Staatschefs zusammenkommen.