Köln (SID) - Die Olympiazweite Sabine Spitz (Murg-Niederhof) startet in ihre 20. Saison als Mountainbikerin. Die 41 Jahre alte Olympiasiegerin von Peking geht am Ostermontag beim Heimrennen in Bad Säckingen an den Start. Ernst wird es dann erstmals am 19. Mai beim Weltcup-Auftakt in Albstadt, bevor im August mit der WM in Südafrika der Saisonhöhepunkt ansteht.

Erst vor einer Woche war Spitz aus dem Trainingslager in Zypern zurückgekehrt. "Ich bin im Moment noch nicht so weit wie zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Aber das ist auch gut so. Zum einen hat das letzte Jahr sehr viel Kraft gekostet, zum anderen ist der Weltcup Start mit Mitte Mai außergewöhnlich spät", erklärte Spitz auf ihrer Webseite. Ob sie 2016 bei den Sommerspielen in Rio an den Start gehen wird, ist derzeit noch offen.