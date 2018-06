Dubai (SID) - Beim mit 27 Millionen Dollar höchstdotierten Galopprenntag der Welt starten am Samstag in Dubai drei deutsche Pferde im Rahmenprogramm. Der Derby-Dritte Girolamo geht mit Jockey Andrasch Starke im mit fünf Millionen Dollar dotierten Dubai Sheema Classic über 2400 m an den Start. Zazou läuft unter Jockey Chamsat Ulubajew in der mit einer Million Dollar dotierten Godolphin Mile (1600 m). Seismos bestreitet mit dem Italiener Mirco Demuro im Sattel den Dubai Gold Cup (eine Million Dollar) über 3200 m.

Höhepunkt der Veranstaltung auf der spektakulären Rennbahn Meydan ist der mit zehn Millionen Dollar dotierte Dubai World Cup. Beim höchstdotierten Galopprennen der Welt ist kein deutscher Starter dabei.