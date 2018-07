Berlin (SID) - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys sieht sich vor dem ersten Halbfinalspiel in den Play-offs der Bundesliga gegen den TV Bühl in der klaren Favoritenrolle. "Ich hoffe, dass wir aufgrund unserer Disziplin, druckvollen Aufschlägen und der guten Annahme die Spiele gewinnen und am Ende in die Finalrunde einziehen", sagte Kapitän Scott Touzinsky, der mit den Berlinern nach der Hauptrunde den ersten Platz belegt hatte: "Bühl ist eine junge Mannschaft, die enorm viele Emotionen mit auf das Spielfeld bringt."

Der Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt ist in der heimischen Max-Schmeling-Halle vor dem ersten Spiel der best-of-five-Serie am Samstag (19.30 Uhr) in dieser Saison in der Bundesliga noch unbesiegt. "Die Halle bietet einfach eine unglaubliche Atmosphäre, welche den Gegner oft beeindruckt und manchmal sogar einschüchtert", sagte Touzinsky. Der 30 Jahre alte Olympiasieger aus den USA will diesen Vorteil nach dem klaren 2:0-Auftaktsieg gegen den VC Dresden auch in der zweiten K.o.-Runde nutzen. Bühl hatte sich zum Auftakt ebenfalls mit 2:0 gegen Moers durchgesetzt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich ab Mittwoch (19.30 Uhr) der frühere Serienmeister VfB Friedrichshafen und Pokalsieger Generali Haching gegenüber. "Das wird eine spannende Halbfinalserie, die über die volle Distanz von fünf Spielen gehen kann. Ich persönlich glaube, dass Haching sich am Ende durchsetzen wird", sagte Touzinsky, der mit Berlin im Vorjahr im Finale nach dem Sieg gegen Haching die Meisterschaft gefeiert hatte.