Berlin (dpa) - Eintracht Braunschweig hat einen weiteren Schritt Richtung 1. Liga gemacht. Mit dem 2:1 gegen Dynamo Dresden übernahmen die Niedersachsen vorerst die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. 1860 München lässt im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz nicht locker und feierte mit dem 1:0 bei Erzgebirge Aue den vierten Auswärtssieg in Folge. Dagegen musste Energie Cottbus mit dem 1:1 gegen den VfR Aalen einen Dämpfer einstecken.

Köln als erstes Team in Halbfinale - Mannheim schafft Wende

Berlin (dpa) - Die Kölner Haie haben als erstes Team das Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft erreicht. Die Kölner bezwangen die Straubing Tigers am Donnerstagabend nach Verlängerung mit 2:1 und schafften im fünften Spiel den vierten Sieg. Außenseiter Grizzly Adams unterlag bei den Adler Mannheim mit 2:3 nach Verlängerung und verpasste den vorzeitigen Einzug in die Vorschlussrunde. Gleichfalls ein sechstes Spiel gibt es am Samstag im Duell des Titelverteidigers Eisbären Berlin gegen die Hamburg Freezers nach dem 3:2 des Clubs aus der Hauptstadt. Weiter geht es für den ERC Ingolstadt, der beim 2:1 in Krefeld die Entscheidung zugunsten der Pinguine verhinderte.

Niederlage Nr. 13 für Bambergs Basketballer - 60:82 gegen Athen

Bamberg (dpa) - Die Basketballer der Brose Baskets haben auch in ihrem letzten Heimauftritt in der Euroleague-Zwischenrunde klar einen Sieg verpasst. Der deutsche Meister aus Bamberg unterlag am Donnerstagabend dem griechischen Spitzenclub Panathinaikos Athen mit 60:82 und musste damit im 13. Zwischenrundenspiel die 13. Niederlage hinnehmen. Bester Werfer war Bostjan Nachbar mit 14 Punkten. Die Oberfranken sind in der Gruppe E Tabellenletzter.



DFB-Präsident Niersbach auf Liste der Kandidaten für UEFA-Exekutive

Sofia (dpa) - DFB-Präsident Wolfgang Niersbach steht wie erwartet auf der Liste der Kandidaten für das UEFA-Exekutivkomitee, das am 24. Mai 2013 in London neu gewählt wird. Insgesamt gibt es neun Bewerber für die acht Sitze im höchsten Gremium der Europäischen Fußball-Union, wie diese am Donnerstag mitteilte. Aus der Exekutive ausscheiden wird unter anderen der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger. Sein Nachfolger Niersbach stellt sich ebenso neu zur Wahl wie David Gill, Vorstandschef von Manchester United, und Portugals Verbandschef Fernando Gomes.

Golfer Siem nach dem ersten Tag in Agadir in Führung

Agadir/Marokko (dpa) - Golfer Marcel Siem ist am Donnerstag glänzend in die Trophée Hassan II im Golf du Palais Royal in Agadir in Marokko gestartet. Der 32-Jährige aus Ratingen liegt nach dem ersten Tag des mit 1,5 Millionen Euro dotierten Turniers mit acht unter Par auf dem ersten Rang. Der Spanier Alvaro Velasco rangiert als Zweiter bereits drei Schläge hinter dem Deutschen.