Pretoria (AFP) Der wegen Mordes angeklagte südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius hat am Donnerstag Beschwerde gegen die gegen ihn verhängten Gerichtsauflagen eingelegt. "Warum sollte sich dieser Athlet in ein Land ohne Auslieferung(sabkommen) begeben und sich verstecken?", fragte der von Pistorius beauftragte Anwalt Barry Roux vor dem Gericht in Pretoria. Der 26-jährige Sportler erschien selbst nicht zu dem Gerichtstermin. Sein Anwalt will unter anderem erreichen, dass Pistorius wieder sein Haus betreten darf.

