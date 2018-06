Damaskus (AFP) Beim Einschlag von Granaten in ein Universitätsgebäude in Damaskus sind nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens am Donnerstag mehrere Menschen getötet worden. "Terroristen" hätten die Fakultät für Architektur in der Innenstadt beschossen, berichtete das Staatsfernsehen. Nach ersten Informationen gebe es Tote und Verletzte unter den Studenten. Die syrische Staatsführung bezeichnet die Aufständischen im Land gewöhnlich als "Terroristen".

