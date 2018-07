Köln (SID) - Georg von Waldenfels, ehemaliger Präsident des Deutschen Tennis-Bundes (DTB), ist erneut als Kandidat für den Vorstand des Weltverbandes ITF nominiert worden. Das teilte der Weltverband am Donnerstag mit. Auf der Generalversammlung in Paris sollen am 12. Juli 13 Vorstandsposten besetzt werden. Waldenfels war von 1999 bis 2011 DTB-Chef.