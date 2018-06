New York (AFP) Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in einer Kleinstadt im Osten der USA hat die Polizei die Ergebnisse einer Hausdurchsuchung beim Schützen teilweise veröffentlicht. Die am Donnerstag auf öffentlichen Druck hin freigegebenen Unterlagen zeigen, dass der junge Mann und seine Mutter ein umfangreiches Waffenarsenal zu Hause hatten. Beim Amoklauf in Newtown, bei dem der Schütze zunächst seine Mutter, dann 20 Kinder und sechs Erwachsene und schließlich sich selbst tötete, hatte der Mann demnach drei unterschiedliche Waffen bei sich, eine vierte ließ er im Auto.

