Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat die Osterfeierlichkeiten am Gründonnerstag mit einem Aufruf zu einer Neuorientierung der Kirche eingeleitet. Bei der Feier der Chrisammesse im Vatikan wiederholte der Papst seine Forderung, die Kirche müsse "an die Peripherie" gehen, und dürfe nicht zu einer Glaubensverwalterin werden. Er erneuerte damit seine Mahnungen, mit denen er wenige Tage vor seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche in Rom im Kardinalskollegium für Aufsehen gesorgt hatte. In einem beispiellosen Schritt wurde das Redemanuskript mit Genehmigung des Papstes am Dienstag veröffentlicht.

