Lille (AFP) Das Kohlekraftwerk des deutschen Energieversorgers Eon im nordfranzösischen Hornaing kann ab Sonntag geschlossen werden. Ein Gericht in Douai in Nordfrankreich wies am Freitag einen Einspruch der Gewerkschaften ab, die ein Verbot der Schließung verlangt hatten. "Wir werden sicher Widerspruch einlegen", sagte CGT-Gewerkschaftsvertreter Roger Caiola. Eon Frankreich hatte im September angekündigt, das älteste Kohlekraftwerk Frankreichs zu schließen.

