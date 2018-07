Nikosia (dpa) - Im pleitebedrohten Zypern haben die Banken heute erstmals wieder zur regulären Zeit geöffnet. Einen Ansturm auf die Geldinstitute gab es nicht. Seit Mitte März war Bargeld wegen der schweren Finanzkrise nur an Geldautomaten zu erhalten. Andere Bankgeschäfte ruhten. Die zyprische Presse lobt die Zurückhaltung der Bürger: «Erste optimistische Nachricht», titelt die zyprische Zeitung «Fileleftheros». Die Zentralbank entscheidet am Nachmittag, ob die Banken ausnahmsweise am Samstag öffnen, berichtet das Staatsradio.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.