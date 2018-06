Helsinki (AFP) Test-Schläfer in einem Hotel in Helsinki sein, dieses Jobangebot hat stolze 800 Bewerber auf den Plan gerufen. Ausgedacht hat sich die Aktion der Hoteleigentümer Tio Tikka, der dadurch für ein bisschen Werbung sorgen wollte. Der von ihm aufgegebenen Jobbeschreibung nach soll nacheinander Nacht für Nacht eins der 35 Zimmer des Hotels getestet werden. "Ich habe vielleicht mit hundert Bewerbungen gerechnet", sagte Tikka am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Aber jetzt habe ich schon etwa 800 aus der ganzen Welt - und Bewerbungsschluss ist erst in einem Monat."

