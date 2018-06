Foxborough (SID) - Sebastian Vollmer hat sein Ziel in den Verhandlungen um einen neuen NFL-Vertrag erreicht. "Ich bin da, wo ich sein wollte", sagte der 28 Jahre alte Profi-Footballer aus Kaarst in einer Telefonkonferenz. Erst Anfang der Woche hatte sich der Right Tackle mit den New England Patriots auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit um weitere vier Jahre geeinigt.

Zu den Inhalten des neuen Vertrages beim dreimaligen Super-Bowl-Gewinner aus Foxborough/Massachusetts, für den Vollmer bereits seit 2009 spielt, wollte er sich nicht äußern ("Ich nenne keine Details"). Nach Informationen von US-Medien sind 17 Millionen Dollar (13 Millionen Euro) garantiert, inklusive Bonuszahlungen könnte Vollmer auf 27 Millionen Dollar (21 Millionen Euro) kommen.

Zuletzt hatte sich der 2,03 Meter große und 145 Kilo schwere Koloss einer Knie-Operation unterziehen müssen. Bis zum Start des Trainingscamps soll der einzige deutsche NFL-Profi neben Markus Kuhn (New York Giants/Tackle) allerdings wieder fit sein. "Ich fühle mich richtig gut und freue mich auf die neue Saison", sagte Vollmer.

Vollmer war vor vier Jahren von den Patriots gedraftet worden und hat seitdem 51 Spiele absolviert. In 44 Begegnungen gehörte er zur Startformation. Sein größter Erfolg mit den Patriots war im Vorjahr der Einzug in das NFL-Endspiel gegen die Giants (17:21).