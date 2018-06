Peking (dpa) - Die deutsche Band Kraftwerk darf in China kein Konzert geben. Die Elektropioniere wollten auf einem Musikfestival in Peking auftreten, doch verweigerte das Kulturministerium die Erlaubnis, wie die Organisatoren Modern Sky Records der Nachrichtenagentur dpa in Peking berichteten.

«Sie haben uns keine genauen Gründe genannt», sagte Projektmanager Peng Peng. Ob das Verbot mit dem 1998 geplanten, aber wegen schlechten Wetters abgesagten Auftritt von Kraftwerk bei einem Tibet-Konzert in den USA zusammenhängt, war unklar. «Wenn sie glauben, dass du problematisch bist, kannst du eben nicht kommen», sagte Peng.