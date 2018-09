Daressalam (AFP) Beim Einsturz eines im Bau befindlichen Hochhauses in Tansania sind mindestens drei Menschen getötet worden, dutzende weitere wurden zunächst noch vermisst. Das Unglück habe sich am Freitagmorgen in der Wirtschaftsmetropole Daressalam ereignet, teilte der örtliche Polizeichef Suleiman Kova mit. Bis zum Abend seien 18 Überlebende gerettet sowie drei Leichen geborgen worden. Etwa 40 Menschen würden noch unter den Trümmern vermutet.

