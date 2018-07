New York (dpa) - Nach jahrelangen Spekulationen über ein Facebook-Handy will das weltgrößte Online-Netzwerk nun laut US-Medienberichten ein gemeinsames Smartphone mit dem Hersteller HTC vorstellen.

Bei dem Gerät solle die Integration von Facebook in das Google-Betriebssystem Android im Mittelpunkt stehen, berichteten die Technologie-Blogs «Techcrunch» und «9to5Google» in der Nacht zum Freitag. Facebook lud US-Journalisten zu einem Termin am Donnerstag ein, bei dem «unser neues Zuhause auf Android» präsentiert werde.

Die Spekulationen über die Arbeit an einem Facebook-Handy halten sich hartnäckig schon seit Jahren, obwohl Gründer Mark Zuckerberg sie immer wieder strikt zurückgewiesen hatte. Statt sich nur auf ein eigenes Smartphone zu fokussieren, wolle Facebook alle Arten von Geräten und alle Lebenslagen mit einer «sozialen Schicht» für zwischenmenschliche Kontakte durchziehen, erklärte er.

Den aktuellen Berichten zufolge soll die Software des neuen HTC-Smartphones so angepasst werden, dass die Facebook-Funktionen im Vordergrund stehen, angefangen mit der Desktop-Ebene. Es handele sich nicht um ein komplett eigenes Betriebssystem, aber um eine erhebliche Anpassung der Android-Oberfläche. Nach Informationen von «9to5Google» hat das Gerät ähnlich wie das iPhone einen «Home»-Button und dazu zwei Funktions-Tasten an den Seiten. Der Bildschirm solle eine Diagonale von 4,3 Zoll haben (10,9 cm) haben. Die Unternehmen bereiteten eine gemeinsame Marketing-Kampagne vor und seien in Gesprächen mit Mobilfunk-Anbietern.

Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg hatte schon im vergangenen Sommer berichtet, Facebook und HTC entwickelten ein gemeinsames Gerät für einen Start Mitte 2013. Der «New York Times» zufolge warb das Online-Netzwerk dafür auch Entwickler bei Apple ab.

Immer mehr der über eine Milliarde Facebook-Mitglieder greifen auf den Dienst inzwischen von Smartphones zu. Das Online-Netzwerk richtet sein Geschäft entsprechend stärker auf die mobilen Geräte aus und erweitert auch die Kommunikations-Möglichkeiten für die Nutzer. Erst am Donnerstag kündigte Facebook an, dass kostenlose Telefongespräche zwischen Mitgliedern über Datenverbindungen demnächst auch in Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern verfügbar sein werden.

Bericht von «Techcrunch»

Bericht von «9to5Google»

Bloomberg-Bericht von Sommer 2012

«New York Times» zu Apple-Entwicklern