Peking (dpa) - Ein großer Erdrutsch hat in Tibet 83 Arbeiter verschüttet. Das Unglück ereignete sich in einem Bergbaugebiet nahe der tibetischen Hauptstadt Lhasa, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die Opfer seien Arbeiter einer Tochterfirma der China National Gold Corporation. Das betroffene Gebiet sei drei Kilometer lang. Der Unglücksort liege in einer Höhe von 4600 Meter. Zwei Millionen Kubikmeter Erde, Schlamm und Steine seien ins Tal gerutscht. Mehr als 1000 Helfer sind im Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.