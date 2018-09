Nikosia (AFP) Die Banken in Zypern haben am Freitag wieder zu ihren normalen Geschäftszeiten geöffnet. Ein Ansturm der Kunden blieb auch am zweiten Tag nach der langen Zwangspause aus, wie AFP-Reporter vor Ort berichteten. Lediglich bei der Laiki-Bank, die einer Einigung Zyperns mit den anderen Eurostaaten zufolge abgewickelt werden soll, bildeten sich zur Öffnung um 08.30 Uhr (Ortszeit, 07.30 Uhr MEZ) kurze Schlangen. Am Donnerstag, dem ersten Öffnungstag nach zwölf Tagen Pause, waren die Banken erst um 12.00 Uhr mittags und vielfach von Polizei gesichert geöffnet worden.

