Frankfurt am Main (AFP) Der Münchner Zoll hat Medienberichten zufolge den Affen des kanadischen Sängers Justin Bieber beschlagnahmt. Ein Sprecher der Zollbehörden des Flughafens von München bestätigte am Samstag der Nachrichtenagentur AFP, dass ein Passagier, dessen Namen er nicht nennen wollte, am Donnerstag mit einem lebenden Affen gelandet sei. Der Fluggast habe nicht die notwendigen Papiere für den Kapuzineraffen vorweisen können. Dem Tier, das bis auf weiteres beschlagnahmt worden sei, gehe es gut, sagte der Sprecher weiter.

