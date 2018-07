Köln (SID) - (SID) - Die Anaheim Ducks haben nach zuletzt vier Niederlagen in Serie das Spitzenspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bei den Chicago Blackhawks gewonnen. Am 70. Spieltag setzte sich der Tabellenführer der Pacific Division im Auswärtsspiel in der "Windy City" 2:1 gegen den Spitzenreiter der Central Division durch.

Die Gäste aus Kalifornien gingen durch Corey Perry nach 1:15 Minuten des zweiten Drittels in Führung. Den Ausgleich erzielte im letzten Spielabschnitt Patrick Kane (02:26), doch kurz vor der Schlussirene sorgte Sheldon Souray (17:52) mit seinem Treffer für die Entscheidung. In der Tabelle der Western Cenference führen die Blackhawks weiterhin vor Anaheim.

In den weiteren Spielen besiegte Tampa Bay Lightning nach Penalty-Schießen die New Jersey Devils 5:4, die Dallas Stars entschieden die Partie gegen Minnesota Wild 5:3 für sich. Dabei lieferte Alt-Star Jaromir Jagr beim Tor zum 4:2 seinen 1000. Karriere-Assist. Der 41-jährige Tscheche ist erst der zwölfte Spieler in der NHL-Geschichte, der diesen Meilenstein erreicht hat. Die Calgary Flames verloren das Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets 4:6.