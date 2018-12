Berlin (dpa) - Das Rettungspaket für Zypern mit Beteiligung der Sparer ist nach Ansicht von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kein Modell für andere Eurostaaten.

«Zypern ist und bleibt ein spezieller Einzelfall», sagte er der «Bild»-Zeitung (Samstag). Der Minister ging damit auf Gegenkurs zu Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem, der die Beteiligung der Sparer an der Zypern-Rettung als mögliches Vorbild für künftige Rettungsaktionen bezeichnet hatte.

«Die Spareinlagen in Europa sind sicher», sagte Schäuble. In Zypern seien die beiden großen Banken faktisch nicht mehr zahlungsfähig gewesen. Außerdem habe der zyprische Staat nicht mehr das Geld, um die Einlagen zu sichern. «Daher mussten die anderen Staaten der Eurozone helfen. Gemeinsam haben wir in der Eurogruppe entschieden, Eigentümer und Gläubiger an den Kosten zu beteiligen, also diejenigen, die die Krise mit verursacht haben», erklärte er.