Stuttgart (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund kann im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (20.45/Sky und ZDF) beim spanischen Vertreter FC Malaga wohl auf Nationalspieler Marcel Schmelzer setzen. Der Außenverteidiger, der sich am Samstag im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart einen Nasenbeinbruch zugezogen hat, will mit einer Spezialmaske auflaufen.

"Mir geht's soweit ganz gut. Die Nase wurde genäht und gerichtet, damit wir keine Zeit verlieren. Denn Mittwoch soll es weitergehen. Dann aber mit Maske", teilte Schmelzer auf seiner Facebook-Seite mit. Die angeschlagenen Kevin Großkreutz und Sven Bender sollen nach Auskunft von Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun bis Mittwoch wieder fit sein.

Schmelzer war in Stuttgart von Martin Harnik mit dem Fuß am Kopf getroffen worden. Der 25-Jährige musste in der 24. Minute ausgewechselt werden. Im Spiel in Malaga muss der BVB bereits auf Nationalspieler Mats Hummels (Teilanriss des Außenbandes am Sprunggelenk) verzichten. Der Einsatz von Jakub Blaszczykowski (Adduktoren-Zerrung) ist ebenfalls ungewiss.