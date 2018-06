Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 strebt Richtung Champions League, 1899 Hoffenheim taumelt in die Zweitklassigkeit.

Bei der Rückkehr von Trainer Marco Kurz und Manager Andreas Müller nach Gelsenkirchen unterlagen die Kraichgauer nach Toren von Marco Höger in der 71. Minute, des Brasilianers Raffael (79.) und von Teemu Pukki (83.) vor 60 743 Zuschauern mit 0:3 (0:0). Schalke rückte zumindest für einen Tag an Position vier vor, Hoffenheim bleibt nach der zehnten Auswärtsniederlage Vorletzter.

Im Duell des Tabellenfünften gegen den 17. wechselte Trainer Kurz nach dem 0:0 gegen Mainz nur einmal: Fabian Johnson kehrte in die Startelf zurück. Bei Schalke, das wieder auf Torjäger Klaas-Jan Huntelaar verzichten musste, feierte der lange verletzte Ciprian Marica in der Angriffsmitte sein Comeback. Sead Kolasinac übernahm Christian Fuchs' Position als linker Verteidiger. Für den angeschlagenen US-Nationalspieler Jermaine Jones lief Roman Neustädter auf.

Schalke begann nach dem 0:3 von Nürnberg druckvoll. Jefferson Farfan (9./11.) hatte die ersten beiden Möglichkeiten, vergab aber. Ein 30-Meter-Freistoß von Michel Bastos strich knapp am Hoffenheimer Gehäuse vorbei (18.). Die Kraichgauer, die zuletzt zweimal nicht verloren hatten, trauten sich dann auch mal mehr zu. Schalke-Keeper Timo Hildebrand musste gegen den freistehenden Joselu (23.) energisch eingreifen.

Schalke tat sich schwer. Speziell im Kombinationsfluss offenbarten die Gelsenkirchener Schwächen. Das setzte sich auch nach dem Wechsel fort: Das Team von Jens Keller agierte ganz gefällig, ließ aber, wie häufig gegen die Clubs aus den unteren Regionen der Tabelle, die ganz große Dynamik vermissen. Raffael kam in der 62. Minute für Bastos, der erhoffte Effekt durch frische Impulse blieb indes zunächst aus.

Dann brachen Farfan und Höger den Bann: Der Peruaner bediente den defensiven Mittelfeldmann, der Heurelho Gomes im Hoffenheimer Tor mit einem satten Rechtsschuss keine Abwehrchance ließ. Raffael und der ebenfalls eingewechselte Finne Pukki, der einen Tag nach seinem 23. Geburtstag traf, machten in der Schlussphase alles klar.

Der Sieg war am Ende verdient, weil Hoffenheim offensiv viel zu wenig riskierte und das Schalker Tor viel zu selten in Gefahr brachte. In dieser Form ist die Kurz-Elf ein noch klarerer Abstiegskandidat als vor dem 27. Spieltag.