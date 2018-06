Rom (AFP) Nach dem abermaligen Scheitern der Regierungsbildung in Italien spekulieren die Medien des Landes über einen möglichen Rücktritt von Präsident Giorgio Napolitano. Das 87-jährige Staatsoberhaupt habe diese Möglichkeit ins Spiel gebracht, um die Parteien zu zwingen, sich zumindest auf eine Übergangsregierung vor möglichen Neuwahlen zu einigen, hieß es am Samstag in mehreren Zeitungen. Diese Übergangsregierung könnte sich demnach auf einige wenige Maßnahmen beschränken, etwa die Änderung des Wahlgesetzes, das zur derzeitigen Pattsituation geführt habe.

