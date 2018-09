Schwechat (AFP) Die österreichische Polizei hat am Wiener Flughafen Schwechat einen 62 Jahre alten Inder mit 36 Kilogramm Cannabisharz im Gepäck erwischt. Die Drogen im Wert von etwa 400.000 Euro seien in sechs mit Geschenkpapier umwickelten Paketen versteckt gewesen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag unter Berufung auf die Polizei. Demnach wollte der Mann die Drogen in die dänische Hauptstadt Kopenhagen bringen. Er sei geständig und sitze in Untersuchungshaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.