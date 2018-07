Rom (dpa) - Italien wartet in der seit Wochen dauernden Regierungskrise auf eine Entscheidung von Staatspräsident Giorgio Napolitano. Nachdem am Freitag letzte Sondierungen gescheitert waren, einen Weg aus der Patt-Situation im Parlament zu finden, hatte Napolitano eine «Pause der Reflexion» eingelegt.

Er könnte jetzt eine «Regierung des Präsidenten» anstreben und eine überparteiliche Persönlichkeit von anerkanntem Format beauftragen, sich dem Vertrauensvotum des Parlaments zu stellen.

Spekuliert wurde am Samstag in italienischen Medien aber auch, dass der Staatschef vorzeitig abtreten könnte, um möglicherweise damit Neuwahlen zu beschleunigen. Napolitanos Mandat endet in eineinhalb Monaten, er kann das erst Ende Februar neu gewählte Zwei-Kammer-Parlament aber bereits jetzt nicht mehr auflösen.

Alle großen Parteien des Parlament beharrten bei Napolitanos Sondierungen am Freitag auf ihren Positionen. Es kam keine Bewegung in den Versuch, den toten Punkt mit dem Patt im Senat zu überwinden. Dem Spitzenpolitiker des Mitte-Links-Bündnisses, Pier Luigi Bersani, war es in sechstägigen Konsultationen mit den anderen Parteien nicht gelungen, sich eine breite Mehrheit im Parlament zu sichern.

