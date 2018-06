Moskau (AFP) Nach Kritik der USA an Durchsuchungen von Büros zahlreicher Nichtregierungsorganisationen in Russland hat Moskau der US-Regierung Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen. Kritische Äußerungen von US-Außenamtssprecherin Victoria Nuland, die von einer "Hexenjagd" gesprochen hatte, seien "zynisch und provokant", erklärte das russische Außenministerium am Samstag. Bei den Durchsuchungen habe es sich lediglich um "Routinekontrollen" gehandelt.

