Hamburg (SID) - Der deutsche Hockey-Meister Berliner HC ist Uhlenhorst Mülheim und Rot-Weiss Köln in Amsterdam ins Viertelfinale der Euro Hockey League gefolgt. Dagegen müssen die deutschen Meisterinnen von Rot-Weiss Köln und der UHC Hamburg nach ihren jeweils ersten Niederlagen beim Champions Cup der Frauen in Hamburg um die Teilnahme am Halbfinale bangen.

Die Berliner setzten sich gegen die Waterloo Ducks aus Belgien mit 3:0 (1:0) durch und treffen am Ostermontag (14.30 Uhr) auf Gastgeber AH&BC Amsterdam. Bereits am Sonntag (12.00 Uhr) spielt Uhlenhorst Mülheim im deutschen Duell gegen Rot-Weiss Köln um ein Ticket für das Final-Four-Turnier am 18. und 19. Mai.

Bei den Frauen unterlagen die Kölnerinnen in ihrem zweiten Spiel der Gruppe B Titelverteidiger MHC Laren 1:2 (1:1) und liegen mit sechs Zählern auf dem zweiten Platz hinter den Niederländerinnen (10).

"Heute war mindestens ein Unentschieden drin, auch wenn wir uns am Ende etwas zu sehr hinten rein drängen lassen haben", sagte Kölns Trainer Markus Lonnes. Am Sonntag (13.00 Uhr) spielt Köln im direkten Duell mit den punktgleichen Engländerinnen von Leicester HC um den Einzug in die Vorschlussrunde.

Die Hamburger Lokalmatadorinnen verloren trotz einer starken ersten Halbzeit gegen den niederländischen Meister HC ?s-Hertogenbosch/Niederlande mit 1:3 (1:0). Als Gruppendritter benötigt der UHC (3) am Sonntag gegen den zweitplatzierten spanischen Serienmeister Club de Campo aus Madrid (5) einen Sieg, um noch das Halbfinale am Ostermontag zu erreichen. Das Endspiel folgt am 19. Mai.