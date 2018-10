Suhl (dpa) - Spezialkräfte der Polizei haben die Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt im südthüringischen Suhl-Goldlauter in der Nacht unblutig beendet. Die 26 Jahre alte Angestellte, die mehr als zehn Stunden in der Gewalt eines Häftlings war, sei nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der 52 Jahre alte Geiselnehmer wurde überwältigt und festgenommen. Der mit einem Messer bewaffnete Häftling hatte die Frau am Karfreitag gegen 16.00 Uhr im Zellentrakt in seine Gewalt gebracht. Er forderte einen Rechtsbeistand und die Verlegung in eine andere Anstalt.

