Suhl (dpa) - Rund neun Stunden nach Geiselnahme einer Angestellten der Justizvollzugsanstalt im südthüringischen Suhl-Goldlauter ist noch kein Ende absehbar. Gegen 16.00 Uhr am Karfreitag hatte ein 52 Jahre alter Häftling die Frau mit einem Messer im Zellentrakt in seine Gewalt gebracht. Spezialkräfte der Polizei verhandeln seit Stunden mit dem Mann. Thüringens Justizminister Holger Poppenhäger war in der Nacht zum zweiten Mal seit Beginn der Geiselnahme zum Gefängnis gekommen.

