Suhl (dpa) - Nach der Geiselnahme im thüringischen Gefängnis Suhl-Goldlauter sind die Motive des Täters noch unklar. Die Polizei will am Nachmittag auf einer Pressekonferenz Einzelheiten bekanntgeben. Ein mit einem Messer bewaffneter Häftling hatte gestern eine 26 Jahre alte Angestellte der JVA in seine Gewalt gebracht. Nach stundenlangem Bangen haben Spezialkräfte der Polizei den Mann in der Nacht überwältigt und festgenommen. Er bliebt unverletzt und wurde

in eine andere JVA verlegt. Auch die Geisel wurde nicht verletzt.

