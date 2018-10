Suhl (dpa) - Der Geiselnehmer aus dem thüringischen Gefängnis in Suhl ist ein mehrfach vorbestrafter Gewalttäter. Er habe schon in der DDR schwere Straftaten begangen, sagte Thüringens Justizminister Holger Poppenhäger. Der 52-Jährige habe in Untersuchungshaft gesessen, weil er seine Frau erstochen haben soll. Gestern hatte der Mann eine JVA-Beamtin in seine Gewalt gebracht, die Wachdienst hatte. Sie habe die Stunden der Geiselnahme mit großer Nervenstärke durchgestanden, sagte Innenstaatssekretär Bernhard Rieder.

