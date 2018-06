Offenbach (dpa) - Wer denkt, jetzt müsse es doch endlich mal Frühling werden, wird enttäuscht: Besseres Wetter ist in Deutschland auch nach Ostern nicht in Sicht. Am Ostersonntag soll es in einigen Landesteilen schneien - vor allem im Osten und im Süden, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Am kältesten wird es im Norden und Nordosten - dort erreichen die Thermometer tagsüber maximal minus ein bis drei Grad. Auch kommende Woche bleibt es tagsüber bei einstelligen Temperaturen. Nachts gibt es vielerorts Frost.

