Paris (dpa) – Beim Brand eines sanierungsbedürftigen Wohnhauses bei Paris sind in der Nacht drei Menschen ums Leben gekommen. 13 weitere seien mit zum Teil schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Das Feuer war am späten Abend in der dritten Etage des siebenstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Die Ursache des Brandes waren zunächst nicht bekannt, Zeugen berichteten allerdings von einem Streit zwischen Bewohnern, bei dem ein Molotowcocktail geworfen worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.