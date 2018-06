Peking (AFP) Nach einem verheerenden Erdrutsch in Tibet sind die Hoffnungen auf Überlebende weiter geschwunden. Rettungskräfte fanden am Sonntag drei weitere Tote im Bezirk Maizhokunggar in der Hauptstadtregion Lhasa, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Sie konnten jedoch nicht sofort geborgen werden, weil Trümmerteile dies verhinderten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.