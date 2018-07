Frankfurt/Main (SID) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg streben weiter unbeirrt der ersten deutschen Meisterschaft der Klubgeschichte entgegen. Der Bundesliga-Spitzenreiter, der erst am Donnerstag in seiner Europacup-Premierensaison ins Halbfinale der Champions League eingezogen ist, feierte am 17. Spieltag einen 6:0 (2:0)-Kantersieg gegen die SGS Essen. Damit hat der Vizemeister der vergangenen Saison weiter vier Punkte Vorsprung auf den 1. FFC Frankfurt. Der siebenmalige Titelträger aus Hessen traf beim 7:0 (2:0) gegen Schlusslicht VfL Sindelfingen sogar einmal mehr.

Die Wolfsburgerinnen und die Frankfurterinnen profitierten zudem von einem Ausrutscher des Titelverteidigers Turbine Potsdam. Die Brandenburgerinnen verloren bereits am Samstag 0:2 (0:0) bei Vorjahres-Pokalsieger Bayern München. Mit einem Doppelpack stellte die Münchner Nationalspielerin Lena Lotzen (46./72.) die gelungene Revanche für das Aus im Pokalhalbfinale vor vier Wochen sicher.

Potsdam liegt damit bereits sieben Punkte hinter Wolfsburg, hat allerdings eine Partie weniger als die Niedersachsen absolviert. Der hartnäckige Winter hat dafür gesorgt, dass Wolfsburg und Frankfurt nach dem 17. Spieltag erst 15 Partien absolviert haben. Potsdam ist sogar nur 14-mal aufgelaufen.

Im Spiel gegen Essen war den Wolfsburgerinnen, die sich am Donnerstag beim russischen Meister FC Rossijanka durchgesetzt hatten (2:0), nichts von den Reisestrapazen unter der Woche anzumerken. Für den VfL, der im Halbfinale der Königsklasse Mitte April auf den FC Arsenal trifft, trafen Nadine Keßler (15.), Anna Blässe (44.), Laura Vetterlein (59.), Navina Omilade-Keller (70.) und Conny Pohlers (77./79.).

Auch die Frankfurterinnen hatten gegen Sindelfingen keine Mühe. Die japanische Weltmeisterin Kozue Ando mit einem Dreierpack (27./68./90.), die deutschen Nationalspielerinnen Babett Peter (19.), Kim Kulig (54.) und Saskia Bartusiak (75.) sowie Sandrine Brétigny (49.) trafen für den FFC.