Im Februar wurde er mit der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk geehrt, im April kommt Joe Cocker mal wieder auf große Deutschlandtour. Im Gepäck seine Hits wie «Unchain My Heart» oder «You Are So Beautiful». Der Brite mit der unverwechselbaren rauen Stimme spielt unter anderem in München (12.), Leipzig (16.), Bremen (20.) und Köln (22.). (http://dpaq.de/opxZi)

