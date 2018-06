Sie ist die Aufsteigerin des vergangenen Jahres: Mit der Ballade «Video Games» gelang ihr der Durchbruch, dann stürmte die New Yorkerin mit dem Album «Born to Die» in Deutschland und UK an die Spitze der Charts. Jetzt erobert Lana del Rey mit ihrer samtweichen Stimme die Bühnen der Welt. In Deutschland macht sie im April Station und spielt in Hamburg (6.), Berlin (15.), Düsseldorf (17.), Frankfurt (20.) und München (27.). (http://dpaq.de/xkXtF)

