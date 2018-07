Nablus (AFP) Jüdische Siedler haben am Sonntagabend in der Nähe von Nablus im Westjordanland acht palästinensische Schülerinnen durch Steinwürfe leicht verletzt. Wie Beamte der palästinensischen Sicherheitsdienste am Sonntagabend mitteilten, waren die Schülerinnen auf einem Busausflug unterwegs. In der Nähe der Siedlung Jitzar sei der Bus mit Steinen angegriffen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.