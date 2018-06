Kapstadt (dpa) - Südafrikas erster schwarzer Präsident Nelson Mandela ist weiter auf dem Weg der Besserung. Der 94-Jährige, der an einer Lungenentzündung leidet, habe einen erholsamen Tag verbracht, heißt in einer in Pretoria veröffentlichten Mitteilung des Präsidialamts. Der Friedensnobelpreisträger war am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht worden. Mandela hatte Ende 2012 wegen einer ähnlichen Infektion und einer anschließenden Gallensteinoperation 18 Tage in einer Klinik verbracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.