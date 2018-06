Berlin (dpa) - Die Ostermärsche gehen heute zu Ende. Zum Abschluss sind nochmals rund zwei Dutzend Aktionen überall in Deutschland geplant. An den vergangenen Tagen waren bundesweit bereits tausende Menschen bei den Ostermärschen auf die Straße gegangen, um gegen Atomwaffen, Krieg und den Export von Militärtechnik zu protestieren.

Trotz des Winterwetters habe es eine stabile Beteiligung an bisher mehr als 60 Veranstaltungen gegeben, sagte ein Sprecher des Ostermarschbüros.

