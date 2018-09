Berlin (AFP) Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) hat das Verhalten der Ministerpräsidenten bei der Energiewende kritisiert. Die Länder interessierten sich in erster Linie für die "Anliegen ihrer eigenen Unternehmen", sagte Altmaier der Zeitung "Die Welt". Erst in zweiter Linie fragten sie, inwieweit alles zu einem Gesamtkonzept passe. Damit die Energiewende gelinge, müssten die Länder aber zu Abstrichen an ihren Wünschen bereit sein. Der letzte Energiegipfel habe gezeigt, "dass viele noch nicht so weit sind".

