Düsseldorf (AFP) Der VW-Konzern will bis 2018 seine Beschäftigtenzahl vor allem im Ausland deutlich erhöhen. "Volkswagen wächst und stellt deshalb weiter in der Produktion ein, aber weniger in Europa, sondern stärker in China", sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Insgesamt soll dem Bericht zufolge die Beschäftigtenzahl von derzeit rund 550.000 auf gut 600.000 Mitarbeiter ansteigen.

