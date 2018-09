Belgrad (AFP) Serbien erwartet bei den Gesprächen mit dem Kosovo über eine Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen am Dienstag in Brüssel nach Angaben von Staatschef Tomislav Nicolic keine Einigung. Die Regierung in Pristina versuche, Belgrad "vor vollendete Tatsachen" zu stellen, kritisierte Nikolic am Montag. Der Europäischen Union, welche die Gespräche Serbiens mit seiner früheren Provinz vermittelt hat, warf Nikolic vor, sich auf die Seite des Kosovo zu stellen und Zugeständnisse nur von Serbien zu erwarten.

