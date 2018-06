Hamburg (dpa) - Torwart Philipp Tschauner hat mit seinem Treffer in letzter Minute zum 2:2 (0:0) dem FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn einen Punkt gerettet.

Die Hamburger waren durch Marius Ebbers in der 53. Minute in Führung gegangen. Nur drei Minuten später kassierten die Gastgeber aber durch Deniz Yilmaz den Ausgleich. Der ehemalige Kiez-Profi Mahir Saglik erhöhte auf 2:1 (84.) für die Gäste. In der 90. Minute wuchtete Tschauner nach einem Eckball den Ball mit dem Kopf ins Tor. «Das ist einzigartig. Das wünscht man sich immer», sagte der gefeierte Keeper mit Freudentränen in den Augen.

«Den hat der Tschauni gut reingemacht. Er ist halt ein Klotz, der schwer zu verteidigen ist», lobte Trainer Michael Frontzeck: «Das Punkt war für uns heute sehr wichtig.»

Ohne den letztmals wegen einer Roten Karte gesperrten Torjäger Daniel Ginczek taten sich die Hausherren gegen die gut gestaffelten Gäste schwer. Die beste Chance in der enttäuschenden ersten Halbzeit bot sich sogar den ganz auf Defensive bedachten Paderbornern, doch Daniel Brückner zielte freistehend über das Tor (45.+1).

Nach dem Wechsel sorgte Oldie Ebbers mit seinem 101. Zweitliga-Tor für die vermeintlich beruhigende Führung der Braun-Weißen. Doch die hielt nicht lange: Eine Unachtsamkeit auf der Gegenseite nutzte Yilmaz aus abseitsverdächtiger Position mit großer Entschlossenheit zum nicht unverdienten 1:1. In der verrückten Schlussphase verhinderte der rotzfreche Schlussmann Tschauner St. Paulis Pleite.

In der Tabelle bleibt St. Pauli Zwölfter mit 33 Punkten und Paderborn mit 36 Zählern Neunter.