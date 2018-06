Moskau (AFP) Die Freundin des in seinem Haus bei London tot aufgefundenen russischen Oligarchen Boris Beresowski glaubt nicht an einen Selbstmord des 67-Jährigen. Bei ihrem letzten Gespräch mit Beresowski einen Tag vor seinem Tod habe er sich "besser als üblich" angehört, sagte die 23-jährige Katerina Sabirowa der liberalen russischen Wochenzeitung "New Times" vom Montag. Zudem habe er am 25. März nach Israel reisen und sie dort treffen wollen. "Ich weiß das ganz sicher", sagte Sabirowa.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.