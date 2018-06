Bagdad (AFP) Bei einem neuen Anschlag nördlich der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Montag neun Menschen getötet worden. 28 weitere Menschen seien bei dem Attentat mit einer Lastwagen-Bombe in Tikrit verletzt worden, sagte der Sicherheitschef der Provinz Salaheddin. Der Anschlag mit einem mit Sprengstoff gefüllten Tankwagen richtete sich demnach gegen das Hauptquartier der örtlichen Polizei. Nach Angaben eines Polizeioffiziers und eines Arztes in Tikrit sind die meisten Opfer Polizisten. Erst am Sonntag waren mindestens vier Menschen bei Anschlägen getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.